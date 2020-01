Taboão goleia o Vila Nova por 4 a 0 e garante vaga na segunda fase da Copa SP

Por Allan dos Reis, na redação

O Clube Atlético Taboão da Serra (Cats) goleou na tarde desta segunda-feira (6) o Vila Nova (GO) por 4 a zero e garantiu vaga na segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior com seis pontos.

Os gols foram marcados por Wilson (pênalti) aos 14’, Igor aos 21’ e Alyson Motta aos 39′ do primeiro tempo. O quarto gol foi marcado por Allan aos 14 minutos do segundo tempo.

Do mesmo grupo 16, o CRB ganhou da Inter de Limeira por 2 a zero e também garantiu vaga na próxima fase. Taboão e CRB se enfrentam na quinta (9) às 15h15. O vencedor fica na primeira posição. O empate favorece a equipe taboanense.