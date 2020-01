Passe Livre e Escolar da EMTU podem ser solicitados a partir desta segunda (6)

.Os créditos para venda serão liberados no dia 1 de fevereiro, e a validação da cota a ser feita mensalmente (Passe Livre) também.

Nesta segunda-feira (6), começa o prazo para alunos e professores solicitarem o passe livre ou passe escolar (meia tarifa) para 2020. Os interessados devem preencher o formulário de requisição no site da

No dia 2 de janeiro, às instituições de ensino iniciaram o cadastramento de estudantes e professores que desejam usar o benefício no ano letivo de 2020. O processo é realizado pela escola em acesso exclusivo no portal

www.emtu.sp.gov.br

e é fundamental para viabilizar o passo seguinte, que é a solicitação do estudante/professor.