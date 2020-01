O ano de 2020 é bissexto. Entenda o que isso significa

O ano de 2020 é bissexto, ou seja, tem 366 dias, um a mais do que os anos comuns. Isso acontece porque no mês de fevereiro haverá 29 dias, o que ocorre de quatro em quatro anos.

O ano bissexto foi criado pelos romanos na época do imperador Júlio César. Era preciso adequar o calendário ao tempo que a Terra leva para dar uma volta completa em torno do Sol. No entanto, a conta não é exatamente 365 dias – na verdade são 365,2422 dias ou 365 dias, cinco horas e 48 segundos.