Ginásio Ayrton Senna recebe ação Doa Taboão no dia 14 de dezembro

Por Charles Eliseu, da PMTS

A Prefeitura de Taboão da Serra, através da Secretaria Municipal de Planejamento, realiza no próximo dia 14 o Doa Taboão, um evento que irá arrecadar doações para entidades no município no Ginásio de Esportes Ayrton Senna, a partir do meio-dia.

Segundo o secretário da pasta, Robson Neves, a arrecadação já iniciou. “Contamos com a participação de todos para que sejamos solidários e ajudemos aqueles que mais precisam. Estou certo que qualquer coisa que você queira doar, haverá alguém que queira receber. Aguardo seu contato na Secretaria de Planejamento”. O telefone da Secretaria é (11) 4788-5351. Neste momento, a campanha se concentra em receber doações de brinquedos e alimentos.

A ajuda para as famílias carentes será feita por meio das entidades. “No Doa Taboão, as entidades estarão lá no Ginásio para apresentar seus trabalhos e destinação das doações serão para elas”, lembrou Robson. “Graças à Deus estamos recebendo muitas ligações de empresários, profissionais autônomos e munícipes, se solidarizando com o movimento e realizando suas doações. Ainda sim precisamos ainda mais da solidariedade de todos”.

SERVIÇO:

Evento: Doa Taboão

Local: Ginásio Ayrton Senna (Rua José Francisco dos Santos, 120, Jardim Helena)

Data: 14 de dezembro, a partir do meio-dia

Telefone da Secretaria Municipal de Planejamento: 11 4788-5351