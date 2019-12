Enzo Gabriel é o nome mais registrado em Taboão da Serra em 2019

Por Allan dos Reis, na redação

No ano de 2019, Enzo Gabriel foi o nome mais registrado em Taboão da Serra, seguido por Ana Clara e Maria Eduarda. O levantamento foi divulgado pelo Portal da Transparência do Registro Civil. Os outros nomes mais registrados foram: Maria Eduarda, Pedro Henrique e Maria Luzia. Todos os nomes compostos.

O primeiro nome simples na lista é Arthur, que figura apenas na sexta colocação, mas em 2018 havia liderado o ranking como nome mais registrado no município. No Estado de São Paulo foi Maria Eduarda o nome mais registrado. No país, Enzo Gabriel liderou a lista.

Veja os 50 nomes mais comuns em Taboão da Serra em 2019: