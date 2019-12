Deputada Analice viabiliza recursos de R$ 2 milhões para construção do Complexo da Mulher

Da assessoria da deputada Analice Fernandes

O prefeito Fernando Fernandes e a deputada estadual Analice Fernandes anunciaram a assinatura de convênio com o governo do Estado, no valor de R$ 2.040.563,50 para a construção do Complexo da Mulher, dia 20 de dezembro.

O complexo terá em um mesmo prédio a Coordenadoria dos Direitos da Mulher, a Delegacia de Polícia de Defesa da Mulher e o Conselho Tutelar. “Nós iremos unificar, trazer para perto os três órgãos. Isso vai propiciar às mulheres que são vítimas de violência conforto, segurança e uma assistência mais efetiva”, explicou a deputada.

O prefeito Fernando Fernandes agradeceu ao governador João Dória e ao vice-governador Rodrigo Garcia pela liberação dos recursos. “Nós levamos o projeto para o governo, explicamos e eles entenderam a relevância da obra para que todos os programas que nós já desenvolvemos em defesa da mulher vítima de violência, possa ser ainda mais efetivo”, afirmou o prefeito.

O prédio será construído em três pavimentos, contará com sala de escuta qualificada, brinquedoteca e um anfiteatro, somando 796 metros quadrados. A Delegacia de Polícia terá saída tanto pela Rua Henrique de Moraes Camargo, como pela Rua Joaquim Faustino de Camargo, no Parque Pinheiros. O complexo estará ao lado do Centro de Atenção à Saúde da Mulher, no Parque Pinheiros.

Segundo a coordenadora dos Direitos das Mulheres em Taboão da Serra, Sueli Amoedo, Taboão dispõe de uma rede de proteção à mulher, com iniciativas como a Patrulha Guardiã Maria da Penha, auxílio-aluguel para mulheres vítimas de violência, conscientização e reeducação de homens agressores através do Projeto Tempo de Despertar e todos estes programas poderão funcionar de maneira mais adequada no novo espaço.

Para a delegada da Mulher, Aparecida Janduci, Taboão da Serra será modelo para outras cidades, na assistência tanto às mulheres, como as crianças que geralmente estão envolvidas neste tipo de conflito.

Também participaram do anúncio, entre as outras autoridades, os vereadores Ronaldo Onishi, Rita de Cássia, Priscila Sampaio, Joice Silva, Érica Franquini e Johnatan Noventa, os secretários municipais Engenheiro Daniel (Manutenção), Sandra Pereira (Habitação), Dra. Raquel Zaicaner (Saúde), e os conselheiros tutelares da cidade.