Corredores têm até domingo (30) para retirar os kits da 95ª Corrida de São Silvestre

A corrida de São Silvestre será no dia 31, com largada na avenida Paulista com a rua Augusta e chegada na Paulista, na altura do prédio da Faculdade Cásper Líbero. O percurso vai passar por vias como as avenidas Pacaembu, Ipiranga, São João e Rio Branco, além do largo do Arouche e da praça Ramos de Azevedo.