Após horas de sessão, vereadores aprovam dois projetos de lei na área da Educação

Fica o Poder Executivo autorizado a conceder período de recesso escolar de inverno e verão, anualmente, nos meses de julho e dezembro […] extensivo categorias profissionais, desde que exerçam suas atividades no âmbito da Secretaria Municipal de Educação, assistente administrativo, auxiliar de serviços gerais, adjuntos geral, bolsista de apoio profissional – PAP; psicólogo, assistente social, e toda e qualquer carreira lotada no ambiente educação”, diz o caput.

O segundo projeto de lei , 80/2019, de autoria dos vereadores Cido (DEM), Eduardo Nóbrega (PSDB) e Carlinhos do Leme (PSDB), que “Cria o Programa Creche para Todos, destinado ao atendimento de crianças de 0 a 3 anos de idade em situação de vulnerabilidade socioeconômica, cadastrada na Rede Pública de Ensino de Taboão da Serra e não matriculadas por ausência de vaga próximo à residência ou ao endereço referencial do trabalho do responsável, nos termos do regulamento”, diz.