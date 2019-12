Alunos do “Músicos do Futuro” apresentam “Coral de Natal” no Sesc Campo Limpo no sábado (21)

Por Samara Matos, na redação

No sábado dia (21), o Sesc Campo Limpo será palco do coral Músicos do Futuro de Taboão da Serra. Os alunos vão fazer uma apresentação especial de fim de ano com músicas natalinas populares. O espetáculo inicia às 17h com entrada gratuita.

As apresentações irão reunir alunos de: Concerto – flauta transversal, clarinete, trompete, trompa, trompete, trombone de vara, euphonium, tuba, percussão sinfônica, violino, viola sinfônica, violoncelo, contrabaixo acústico, canto lírico, piano; Populares – saxofone, violão, bateria, contrabaixo, piano, contrabaixo elétrico e canto popular.

Associação Músicos do Futuro

Entidade sem fins lucrativos, fundada em 1996 pelo Maestro Edison Ferreira e que tem a missão de transformar a vida das pessoas por meio do ensino musical. Nesses 23 anos de existência, a instituição já atendeu a 7 mil alunos e muitos deles seguiram a carreira musical. Nesse período de estudo e com as práticas de grupos, formaram-se conjuntos musicais, como a Camerata Cordas, Chorinho, Banda Sinfônica, Banda Popular e o Coral.

SERVIÇO:

Coral de Natal do Músicos do Futuro

Local: Sesc Campo Limpo (Rua Nossa Sra. do Bom Conselho, 120)

Horário: 17h

Mais informações: (11) 4787-8277

www.musicosdofuturo.org.br