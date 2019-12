7ª edição do “Craques do Ano” premia destaques do campo e futsal nesta sexta no Cemur

Por Ricardo Lima, da PMTS

A Prefeitura de Taboão da Serra, através da Secretaria de Esportes e Lazer realiza nesta sexta-feira, 13 de dezembro, às 19h, a sétima edição do “Craques do Ano”. O evento tem como objetivo premiar os melhores jogadores, treinadores, goleiros, artilheiros, defesa menos vazada e equipes campeãs do futebol de campo e futsal.

Segundo o secretário de Esportes e Lazer, Fabio Fernandes, o evento mostra que a prefeitura vem investindo na estrutura para beneficiar o futebol de várzea. “Durante esses sete anos, vários campos da nossa cidade passaram por reformas, incluindo a instalação de gramados sintéticos. A festa é o reconhecimento por tudo que esses atletas, técnicos e torcedores fazem pelos seus times”, falou.

No evento serão anunciados os atletas vencedores das 11 competições de futebol de campo e futsal, nas categorias: equipe campeã, bola de ouro, bola de prata, bola de bronze, melhor técnico, defesa menos vazada e artilheiro dos torneios.

SERVIÇO:

7ª Edição da Premiação do “Craques do Ano”

Data: 13 de dezembro de 2019

Local: Cemur – Praça Nicola Vivilechio, 151, Jardim Bontempo

Horário: 19h