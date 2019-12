Peça teatral “Cordel do Amor Sem Fim” tem exibição única neste sábado (21) em Taboão da Serra

Por Samara Matos, na redação

Taboão da Serra recebe neste sábado (21), a partir das 20h no Cemur, o espetáculo teatral “Cordel do Amor Sem Fim”, que faz parte do programa Circuito São Paulo, do Governo do Estado. A entrada é gratuita.

No elenco, nomes como Helena Ranaldi, Patrícia Gasppar, Débora Gomes, Luciano Gatti e Rogério Tomara. O texto é de Cláudia Barrak. A direção é de Daniel Alvim.

O Circuito SP visa promover a difusão cultural descentralizada por meio da realização de espetáculos em diversas linguagens artísticas em cidades do interior e litoral com intuito de formar público, tendo Taboão da Serra como um dos contemplados. Outras duas apresentações acontecem em 2020.

Sinopse da Peça:

Na pacata cidade de Carinhanha, sertão baiano, às margens do rio São Francisco, vivem três irmãs – Madalena, Carminha e a jovem e sonhadora Tereza, por quem o namorado José nutre um sentimento arrebatador e possessivo. No dia em que José vai pedi-la em casamento, um encontro no porto da cidade sela o destino de Tereza: ela se apaixona por Antônio, um viajante que está de passagem pela cidade. A partir deste ponto, a trama se desenrola em função da espera de Tereza pelo retorno de Antônio. A espera contagia a todos e as personagens passam a viver na expectativa de que algo mude suas vidas.

SERVIÇO:

O quê: Peça – Cordel do Amor Sem Fim

Quando: dia 21 de dezembro, 20h

Onde: Cemur (Praça Nicola Vivilechio – Centro de Taboão da Serra)

Entrada: Gratuita

Duração: 60 minutos

Recomendação: 14 anos