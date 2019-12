Edifício Metropolitan Offices inaugura “Lounge”, espaço de convivência e networking ao ar livre.

Da redação

O “Metropolitan Offices”, localizado na Estrada São Francisco 2008, no Jardim Helena, em Taboão da Serra, inaugurou na quinta-feira, dia 12 de dezembro, o seu espaço de convivência “Lounge Metropolitan”, dedicado ao lazer, descanso e networking para as pessoas que trabalham em empresas instaladas no local.

Com conceito inovador dentro dos prédios comerciais de Taboão da Serra, o “Lounge Metropolitan” é ideal para descanso, para leitura, meditação e até mesmo trabalhos em grupo, com design voltado ao conforto dos frequentadores. O local é equipado puffs, redes, muitas árvores, mesas, área de bancos em formato de arquibancada e luzes de led.

O síndico do Metropolitan desde 2014, Rogério da Silva acredita que, com o novo espaço, o local será ainda mais valorizado. “Já temos em torno de 200 empresas instalada no prédio e a nossa expectativa com esse novo espaço é agregar ainda mais valor e conforto ao condomínio. Em pouco tempo todas nossas salas comerciais estarão alugadas”, diz.

O arquiteto Marcos Garcia explica os conceitos do novo espaço. “Desenvolvemos algo para integrar as pessoas do prédio e por isso pensamos em uma arquibancada aberta ao público como no teatro romano. Temos dois ambiente e dará para explorar bastante atividades, por exemplo, conferências e atividades ao ar livre. Depois temos as partes privativas que são dentro dos pergolados nos quais vamos proporcionar sombra durante o dia, no final da tarde vem iluminação com o conceito mais interessante, através de fitas led” diz.

Sócio da Chave Coworking, uma das empresas do Metropolitan Office, Pedro Paulo elogiou o novo espaço de convivência. “Esse espaço vai trazer muita conexão. Além dos eventos, é um ambiente onde podemos trazer as pessoas, fazer reuniões, happy hour, que vai juntar todos e gerar mais negócios”.