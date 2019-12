Dois suspeitos morrem e dois ficam feridos após confronto com a PM em Taboão

Da redação

Na manhã deste sábado (14) aconteceu um tiroteio por volta das 7h que deixou dois mortos e dois feridos na Rua da Prata, no Jardim Panorama, em Taboão da Serra. De acordo com a Polícia Militar, os homens teriam atirado contra os policiais após tentativa de abordagem.

Os quatro homens estavam em um veículo Pálio e após atirarem contra os policiais, acabaram atingidos por disparos. Um dos homens morreu no local e outro faleceu no hospital. Outros dois feridos foram encaminhados para hospitais da cidade. O caso foi registrado no 1º Distrito Policial.