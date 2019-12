Deputada Analice Fernandes destina emenda de R$ 150 mil para revitalizar a Praça Luiz Gonzaga

Da assessoria da Analice Fernandes

O prefeito Fernando Fernandes assinou convênio fruto de emenda da deputada estadual Analice Fernandes, no último dia 11 de dezembro, no valor de R$ 150.000,00 para a revitalização da Praça Luiz Gonzaga, no Pirajuçara, conta com uma grande circulação de pessoas, decorrente da instalação do Poupatempo e do Bom Prato.

“Precisamos fazer investimentos constantes no local, para que as pessoas tenham segurança e conforto ao circularem pelo local”, avalia o prefeito Fernando Fernandes.

Para a deputada Analice a emenda finaliza 2019, exemplificando seu compromisso com Taboão.”Felizmente conseguimos viabilizar também recursos para a construção da Escola Municipal de Artes e para a reforma e ampliação do Centro de Atenção à Saúde da Mulher, no Parque Pinheiros”, diz a deputada.

Na reforma da Praça Luiz Gonzaga serão implantadas 13 vagas cobertas para carros e 40 para motocicletas, a prefeitura irá implantar como contrapartida um novo playground, e uma academia ao ar livre. A área também receberá novo ajardinamento, troca de pisos, gradil e pintura.