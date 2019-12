Audiência Púbica na terça (17) debate o transporte coletivo de Taboão da Serra

Por Edimon Teixeira, da PMTS

A Prefeitura de Taboão da Serra, por meio da Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana, realiza na próxima terça-feira, 17 de dezembro, às 18h, no Ginásio “Zé do Feijão”, Audiência Pública para discutir o transporte coletivo municipal, conforme regulamenta o Decreto nº 164, de 21 de novembro de 2019, de iniciativa do Executivo.

Além do Plano de Reestruturação do Sistema de Transporte Público da cidade, na reunião serão apresentadas as demandas do setor, além de oportunizar a participação do cidadão e segmentos da sociedade na discussão sobre a concepção do novo Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros do Município.

“Durante o encontro, os participantes poderão fazer sugestões para o aprimoramento no novo Sistema, além de esclarecer dúvidas com técnicos da área”, explica Dr. Gerson Brito, secretário de Transportes. A participação popular será feita mediante inscrições dos participantes com registro em lista de presença.

Além de representantes do Poder Executivo municipal, como integrante da Procuradoria Geral do Município e dos departamentos subordinados à pasta de Transportes, de técnicos especializados no tema, foram convidados para o evento, membros do Poder Judiciário, Ministério Público e o Poder Legislativo municipal.

“Vamos promover um debate plural e participativo, de forma a propiciar o serviço de transporte coletivo em consonância com os interesses públicos”, reforça o gestor. Dentre os temas a serem abordados na Audiência, destacam-se a estrutura operacional, gestão administrativa, financeira e fiscalização do setor.

SERVIÇO:

AUDIÊNCIA PÚBICA DO TRANSPORTE COLETIVO

Dia: 17/12/2019

Horário: 18h

Local: Ginásio Poliesportivo José de Souza Sobrinho – “Zé do Feijão” – Estrada Kizaemon Takeuti, nº. 1950, Jd. Roberto, Taboão da Serra/ SP.